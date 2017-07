Rotolo di polenta farcito

PROCEDIMENTO

Pulite i funghi: eliminate la parte finale del gambo e la pelle, puliteli con un foglio di carta da cucina e tagliateli in fettine spesse qualche mm. Scaldate un filo d’olio in una casseruola bassa, fatevi dorare l’aglio per qualche istante e unite i funghi. Cuoceteli a fiamma vivace fino a quando non avranno rilasciato la loro acqua, quindi aggiungete il sale e quando l’acqua sarà evaporata profumate con il prezzemolo e togliete dal fuoco.