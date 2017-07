12 novembre 2013 16:23 Rotolo di patate farcito

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Il rotolo di patate farcito è un goloso primo piatto, ma anche piatto unico, preparato con un impasto di patate, uova e farina farcito con prosciutto cotto e scamorza. Come resistergli? Qui a casa è diventato subito uno dei must della cucina di Paciulina, quasi (e dico quasi) ai livelli del polpettone! Si, è vero, la preparazione è un po’ lunga ma semplice e divertente, inoltre i bambini ne andranno matti! Potete anche sostituire il ripieno con i formaggi e i salumi che vi piacciono di più…quasi quasi nel prossimo che faccio ci metto i funghi e la fontina.

INGREDIENTI patate 500 g

uova medie 2 g

farina tipo 00 120 g

sale e pepe q.b.

noce moscata un pizzico

prosciutto cotto 100 g

scamorza 150 g

qualche fiocchetto di burro

parmigiano grattugiato q.b.

PROCEDIMENTO

Ponete le patate in una pentola di acqua fredda, portate a ebollizione e cuocete per circa 30 minuti. Scolate le patate e sbucciatele. Passatele allo schiacciapatate e raccoglietele in una terrina capiente insieme alla farina

e alle uova. Regolate di sale, aggiungete la noce moscata e amalgamate bene il tutto. Stendete l’impasto di patate su un foglio di carta da forno dandogli una forma rettangolare.

Farcite il rettangolo con fette sottili di prosciutto cotto e scamorza, lasciando qualche cm di vuoto su ogni lato.

Arrotolate l’impasto aiutandovi con le estremità della carta da forno e sigillatelo bene come fosse una caramella utilizzando lo spago da cucina. Ponete il rotolo di patate in una pentola di acqua salata e cuocetelo per 30 minuti dall’ebollizione.

Scolate il rotolo di patate, eliminate la carta e tagliatelo in fette spesse circa un cm e mezzo (utilizzate un coltello con lama bagnata). Imburrate una pirofila, disponetevi le fette del rotolo di patate e cospargetele di parmigiano grattugiato e fiocchetto di burro.

Infornate le fettine di rotolo di patate a 200° per circa 20 minuti, fino a quando non risulteranno dorate e filanti. Servite immediatamente.