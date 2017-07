Il rotolo di cotechino e spinaci è un secondo piatto gustoso e sontuoso, realizzato con il cotechino di maiale avvolto da una crosta di spinaci e pasta sfoglia. Il rotolo di cotechino e spinaci è una soluzione perfetta per cucinare qualche cotechino avanzato dalle festività natalizie e cucinarlo in modo diverso al tradizionale piatto con le lenticchie. Strizzate benissimo gli spinaci prima di ricoprire il cotechino, perché altrimenti rilasceranno troppa acqua in cottura rovinando irrimediabilmente la pasta sfoglia.

PROCEDIMENTO

Ponete il cotechino in una pentola con l’acqua fredda e cuocetelo per circa 15 minuti da quando comincerà a bollire. Nel frattempo, sbollentate gli spinaci in acqua leggermente salata, scolateli e strizzateli bene. Fateli saltare per qualche minuto in una padella con il burro fuso e salate a piacere. Aprite da un lato la confezione argentata del cotechino, eliminate tutto il grasso e trasferite il cotechino in un piatto. Eliminate la pelle.