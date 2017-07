Il rotolo al caffè è un dolce goloso e scenografico preparato con una pasta biscotto al cacao farcita con una crema di mascarpone al caffè. Il rotolo al caffè profuma di marsala ed è decorato con il cioccolato fondente fuso, un trionfo di sapori per gli amanti del caffè e del suo aroma inconfondibile!

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Mescolate sempre con movimento basso-alto fino a ottenere un composto omogeneo. Distribuite l'impasto in una teglia rettangolare 35x45 foderata di carta da forno e cuocete la pasta biscotto al cacao a 180 gradi per circa 10-15 minuti. Eliminate la carta da forno, quindi spolverizzate la pasta con poco zucchero semolato e sigillatela con pellicola per trattenere l'umidità e renderla elastica.