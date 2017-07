Roselline di sfoglia alle mele

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate le mele. Tagliate i 4 spicchi in fettine sottilissime e raccoglietele in una padella insieme allo zucchero, al burro, al limone e alla cannella.

Cuocetele per due o tre minuti, per farle ammorbidire leggermente senza sfaldarle. Fate raffreddare. Ricavate dalla pasta sfoglia 6 strisce rettangolari.

Arrotolate le roselline di sfoglia e ponetele in uno stampo per muffin affinché mantengano la loro forma circolare. Cuocetele a 160-170 gradi per 30 minuti.