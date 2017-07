DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

Le rose del deserto sono dei biscotti a base di mandorle e corn flakes, perfetti per la colazione o per il tè delle cinque! Ho provato diverse versioni di questi biscotti nel tempo, ma questa ricetta è di certo quella che ha riscosso più successo. Potete regalare le rose del deserto per Natale o offrirli ai vostri ospiti, l’importante è che li conserviate in un contenitore ermetico e asciutto. Quando formate le palline, potete anche sbriciolare leggermente fra le mani i corn flakes, affinché aderiscano meglio all’impasto.