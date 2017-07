Risotto con crema di zucca e baccalà

PROCEDIMENTO

Pulite i filetti di baccalà eliminando la pelle ed eventuali lische. Separate la parte più doppia in piccoli filetti, mentre sfilacciate quella più sottile. Preparate un crumble mescolando il pangrattato con un filo d’olio, un goccio di vino, il prezzemolo tritato e un pizzico di sale. Distribuiteli sui filetti di baccalà che avrete disposto su una teglia rivestita di carta da forno. Unite un altro filo d’olio e cuocete a 180 gradi per circa 20 minuti.

Nel frattempo, saltate la zucca in una padella con un po’ d’olio, aggiungete un mestolo di brodo e cuocete per circa 15 minuti. Aggiungete anche gli straccetti di baccalà e proseguite la cottura per 10 minuti. Frullate il tutto e tenete da parte. Sciogliete il burro in una casseruola bassa, fatevi tostare il riso mescolando spesso, quindi sfumate con il vino bianco.