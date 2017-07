DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il risotto alla zucca è un primo piatto molto gustoso e colorato. Solitamente, il risotto alla zucca è il mio modo preferito per consumare la zucca perché diventa cremosa e saporita grazie alla presenza del burro e della pancetta. Io ho utilizzato, come sempre, la pancetta fresca delle mie scorte sottovuoto annuali ma andrà benissimo anche quella in vendita già a cubetti.