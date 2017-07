Il risotto alla milanese è un primo piatto tipico della gastronomia lombarda, in particolare di quella milanese. Questo delizioso piatto si prepara con pochi semplici ingredienti e in modo piuttosto veloce come tutti i risotti anche se, ovviamente, dipende da alcune semplici regole: soffritto a base di burro, niente vino per sfumare, riso mescolato il meno possibile e zafferano per renderlo giallo e profumato!

PROCEDIMENTO

Sciogliete lo zafferano in qualche cucchiaio di brodo bollente. Tritate finemente la cipolla e fare appassire in una casseruola con metà del burro. Unite il midollo, se lo preferite. A questo punto, aggiungete il riso e fatelo tostare per qualche minuto mescolando con un mestolo di legno. Portate il riso a cottura aggiungendo man mano il brodo di carne sempre bollente e, a metà cottura, incorporate il zafferano e regolate di sale.

Lo sapevate che...

Come tutte le ricette della tradizione, il risotto alla milanese viene preparato in modi diversi e subisce l’influenza delle zone in cui viene cucinato. Molti utilizzano il vino (bianco o rosso) come ingrediente nella sua preparazione ma sembra che questa sia un’abitudine sbagliata nata in Brianza! In particolare, in Brianza preparano il risotto alla milanese aggiungendo anche la salsiccia e realizzando, quindi, una versione molto più ricca e sostanziosa di questo meraviglioso piatto.