DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il risotto alla lattuga è un primo piatto cremoso e delicato realizzato con riso Arborio cucinato con la lattuga e mantecato con robiola e parmigiano grattugiato. Gustoso e facile da realizzare, questo risotto alla lattuga è un piatto originale e vegetariano, resterete piacevolmente colpiti dall'uso della lattuga in un primo piatto come questo! Il tocco finale è dato da un filo di oliva a crudo e dal pepe in grani macinato al momento, per un sapore delicato ma al tempo stesso aromatico e deciso.