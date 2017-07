Il risotto al Barolo è un primo piatto tipico della cucina piemontese. Raffinato ma, al tempo stesso, facile e veloce da realizzare, questo piatto richiede pochi ingredienti come il riso (meglio se tipo Arborio o Carnaroli), il burro, il Barolo e il parmigiano grattugiato. Ovviamente, se non avete il Barolo potete sostituirlo con un altro vino rosso altrettanto corposo ricordando, però, che il sapore del risotto sarà inevitabilmente diverso.

PROCEDIMENTO

Ponete in una pentola il burro, l’olio, i cipollotti tritati e il riso. Fate rosolare e tostare il tutto a fuoco medio per qualche minuto, sfumate con il Barolo e togliete dal fuoco per lasciarlo assorbire lentamente. Mescolate con un mestolo di legno e dopo qualche istante rimettete sul fuoco. Aggiungete qualche mestolo di acqua bollente, regolate di sale e portate il riso a cottura aggiungendo un po’ d’acqua ogni volta che la quantità precedente sarà stata assorbita.