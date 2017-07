DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 2 persone

Il risotto ai peperoni è un primo piatto facile e veloce, preparato con peperoni rossi e profumato dal prezzemolo fresco. Un profumo intenso in tutta la cucina, un sorso di vino bianco prima di usarlo per sfumare e sono felice! Scherzi a parte, questo risotto è uno di quei piatti su cui puoi contare: si prepara in pochissimo tempo, ti colora la tavola e se i peperoni li hai pure presi dal tuo orto..L’unica accortezza che dovrete avere è quella di non cuocere il riso oltre il suo tempo massimo, per evitare che diventi colloso.