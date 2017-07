DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il risotto ai mirtiili è un primo piatto originale e scenografico, preparato come un classico risotto arricchito dal colore e dalle proprietà benefiche dei mirtilli freschi. Il risotto ai mirtilli ha un colore intenso e un sapore delicato, perfetto per un pasto veloce ma anche per stupire gli ospiti con un primo piatto elegante.