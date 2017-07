DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il risotto ai funghi porcini è un primo piatto realizzato con riso Arborio e deliziosi funghi porcini freschi. Il risotto ai funghi porcini è un classico della nostra cucina, si prepara in poco tempo e senza troppi fronzoli: solo pochi ingredienti per un piatto dal sapore unico! Leggete qui i miei consigli per pulire i funghi!