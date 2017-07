Il risotto ai funghi porcini è un primo piatto realizzato con riso Arborio e deliziosi funghi porcini freschi. Il risotto ai funghi porcini è un classico della nostra cucina, si prepara in poco tempo e senza troppi fronzoli: solo pochi ingredienti per un piatto dal sapore unico!

PROCEDIMENTO

Pulite i fungi porcini. Eliminate la terra dal gambo con un coltellino, poi raschiate via tutti i residui di sporco con un pelapatate.

Pulite ulteriormente la testa e il gambo funghi con un panno umido (se sono molto sporchi potete sciacquarli velocemente e asciugarli subito con carta assorbente). Tagliate i funghi porcini in fettine spesse qualche mm o, se preferite, tagliate gambo e testa separatamente. Soffriggete lo spicchio d’aglio nell’olio in una padella.

Aggiungete quindi i funghi porcini, lasciateli insaporire e regolate di sale. Lessate le pappardelle in abbondante acqua bollente salata. Quando i funghi saranno teneri, profumate con il prezzemolo tritato. Soffriggete la cipolla tritata nel burro, aggiungete il riso e fatelo tostare a fuoco medio per qualche minuto.

Portate il riso a cottura aggiungendo il brodo vegetale bollente poco per volta, regolate di sale. 5 minuti prima di terminare la cottura, aggiungete i funghi porcini trifolati e lasciate insaporire. Togliete dal fuoco, mantecate con una noce di burro.

Lo sapevate che...

Anche se i funghi porcini sono un po’ costosi, sono di certo fra i funghi più versatili e gustosi per la preparazione di mille ricette in cucina! Provate questo primo piatto guardando la video ricetta, per esempio..