Il risotto ai finferli e zafferano è un primo piatto veloce e gustoso realizzato con riso Arborio arricchito dallo zafferano e dai funghi finferli (o gallinacci) saltati in padella. Il risotto ai finferli e zafferano si può profumare, a fine cottura, con il prezzemolo fresco tritato finemente e, se preferite, potete mantecarlo con una noce di burro o un cucchiaio di robiola al posto del parmigiano.

PROCEDIMENTO

Pulite i funghi ed eliminate la parte finale del gambo. Tagliateli in fettine non troppo sottili e cuoceteli in padella con il burro.