Il risotto ai fegatini è un primo piatto semplice e povero tipico della cucina veneta preparato con riso e fegatini di pollo. Il risotto ai fegatini è un piatto aromatico e gustoso grazie alla presenza della salvia fresca, del burro e del brodo di pollo. Ero un po' scettica sul risotto ai fegatini perché, come forse molti di voi, non amo molto alcuni tipi di organi del pollo. Ma mi sono dovuta ricredere! Questo piatto è cremoso e delicato, rende i fegatini un ingrediente gourmet ;)

PROCEDIMENTO

Lavate bene i fegatini di pollo, eliminate le fiele e il grasso. Tagliateli in piccoli pezzi. Sciogliete metà del burro in una padella, fatevi soffriggere per qualche istante le foglie di salvia e unite quindi i fegatini. Mescolate e fateli cuocere bene per circa 5-7 minuti. Salate leggermente ed eliminate la salvia.