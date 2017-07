Il riso al salto è un primo piatto gustoso realizzato con riso giallo avanzato e fritto in padella. Il riso al salto, nella sua semplicità, è un piatto di riciclo di una bontà unica, croccante e dorato :) L’unica difficoltà sta nel capovolgere il riso senza romperlo, quindi prestate attenzione! La prossima volta devo provare a realizzarne una versione ripiena: formaggi e salumi al centro…che meraviglia!

PROCEDIMENTO

Versate l’olio in una padella antiaderente e distribuitevi il riso avanzato fino a ottenere una “torta” dalla forma regolare e dallo spessore di un cm al massimo. Premete bene con le mani per non lasciare spazi vuoti.