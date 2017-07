3 luglio 2015 14:44 Riso al latte profumato allʼarancia e gianduia

INGREDIENTI Per il riso riso arborio Baraggia 100 gr

latte fresco intero 350 gr

panna fresca liquida 150 gr

zucchero 70 gr

scorza di arancia 1/3

bacca di vaniglia ½

sale q.b Per le zeste di arancia candite scorza di arancia 25 gr

acqua 125 gr

zucchero 250 g Per decorare crema gianduia 40 gr

PROCEDIMENTO

Iniziamo con il riso al latte dolce: in un tegame poni il latte, la panna, lo zucchero, la scorza di 1/3 di arancia grattugiata, i semini interni di mezza bacca di vaniglia e un pizzico di sale. Porta il composto a sfiorare il bollore e poi aggiungi il riso. Abbassa la fiamma al minimo ( su di un fuoco piccolo) e lascia sobbollire mescolando di tanto in tanto, per 20-25 minuti.

Nel frattempo prepara le zeste di arancia candite, sbucciando la restante scorza di arancia con un pelapatate. Fai attenzione a prelevare la sola parte colorata, lasciando quella bianca e amara attaccata al frutto. Una volta ottenute le scorze, tagliale finemente con un coltello. Tuffale in un pentolino in cui avrai preparato uno sciroppo con acqua e zucchero (di proporzione 1 : 2). Alla presa del bollore, abbassa la fiamma e lascia cuocer per 10-15 minuti. Spegni il fuoco e fai raffreddare, poi versa il tutto in un vasetto di vetro con chiusura ermetica, che andrà in frigorifero per tutta la notte.

Ma torniamo al riso dolce: quando sarà trascorso il tempo di cottura, spegni il fuoco, copri con un coperchio e fai riposare per 10-15 minuti, tempo necessario affinchè il riso assorba il liquido residuo e diventi cremoso. Questo passaggio è fondamentale per conferire al risolatte la giusta cremosità e permetterti di gustarlo al cucchiaio. Dividi il riso nei bicchierini Io ho scelto dei bicchierini piccoli, adatti per un dessert, ma se servi questo risolatte come merenda o, come faccio io spesso, per cena potresti aumentare leggermente le dosi in modo da ottenere un piatto sostanzioso. Scalda leggermente la crema di gianduia e vela la superficie dei bicchierini. Visto che il riso è già molto saporito io ho preferito utilizzare solo un velo di crema di gianduia ma se tu sei un inguaribile goloso puoi aumentare la dose e concederti questa piccola trasgressione. Completa con le zeste candite di arancia. Il dolce è servito!