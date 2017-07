DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

Risi e bisi è un primo piatto tipico della cucina veneta realizzato con il riso, i piselli e la pancetta. La ricetta originale di risi e bisi prevede rigorosamente piselli freschi, quelli più piccoli e teneri, ma se non li avete in casa potete sostituirli con quelli surgelati. Non fate asciugare troppo il riso durante la cottura perché questo piatto è più brodoso di un risotto ma più asciutto di una minestra!