I ricciarelli sono i tipici biscotti di Siena realizzati con un impasto a base di mandorle e zucchero, profumati dall'arancia e cosparsi di abbondante zucchero a velo. I veri ricciarelli di Siena sono morbidi ma non friabili, presentano in superficie le classiche crepe nello zucchero a velo e il loro impasto ha bisogno di riposare diverse ore affinché si possa ottenere il sapore e la consistenza desiderati! I ricciarelli di Siena sono perfetti da regalare o mangiare durante le feste di Natale e si possono realizzare anche diversi giorni prima purché conservati in scatole di latta.