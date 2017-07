Le reginette al pesto di rucola sono un primo piatto veloce e gustoso realizzato con un pesto di rucola preparato durante il tempo di cottura della pasta e decorato da tante scaglie di parmigiano. Perfetto per un menu di primavera fresco e delicato, questo primo piatto si può preparare anche con formati di pasta diversi dalle reginette, anche se il nostro consiglio è quello di utilizzare la pasta lunga!

PROCEDIMENTO

Per preparare il pesto di rucola, mondate e lavate la rucola in modo accurato. Asciugatela con un foglio di carta assorbente e ponetela in una ciotola capiente e profonda. Unite il resto degli ingredienti: sale, olio, pinoli, noci, pecorino e parmigiano grattugiati e l’aglio.