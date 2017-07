16 luglio 2013 14:51 Ravioli rossi alle erbe

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone I ravioli rossi alle erbe sono un primo di pasta ripiena realizzata con pasta all’uovo rossa e farcita con ricotta e basilico fresco. La pasta all’uovo viene preparata con il concentrato di pomodoro in aggiunta alle uova e ella farina e il ripieno è fresco e profumato grazie al basilico. Realizzate la forma che volete, io ho scelto quella dei biscotti!

INGREDIENTI Per la pasta all'uovo rossa farina tipo 00 600 g

uova medie 5

concentrato di pomodoro 1 cucchiaio Per il ripieno ricotta vaccina 500 g

uova medie 2

basilico 5 o 6 foglie

sale un pizzico Per il condimento burro 50 g

erbe aromatiche miste q.b.

PROCEDIMENTO

Per la pasta all’uovo: disponete la farina a fontana, sgusciate le uova al centro, sbattetele con una forchetta e aggiungete il concentrato di pomodoro. Impastate fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo che farete riposare per almeno 30 minuti avvolto da pellicola. Per il ripieno: mettete la ricotta nel mixer insieme alle foglie di basilico lavate e asciugate, al sale e alle uova. Frullate il tutto per ottenere un composto uniforme. Dividete il panetto di pasta in pezzetti più piccoli

e stendeteli in sfoglie sottili utilizzando una macchina per pasta (ricordate di sigillare sempre con la pellicola i pezzi di pasta che non utilizzate per evitare che si secchino troppo). Distribuite sulla metà di ogni sfoglia dei mucchietti di ripieno distanti almeno 6 o 7 cm, ricopritela con l’altra metà di pasta. Fate fuoriuscire eventuale aria e ritagliate i ravioli con il tagliapasta della forma che preferite.

Distribuite i ravioli rossi su un vassoio ben infarinato e proseguite fino a esaurimento degli ingredienti. Conservate i ritagli di pasta avanzata per realizzare delle sfoglie che diventeranno poi tagliatelle. Lessate i ravioli in acqua bollente salata e nel frattempo lavate e tritate finemente salvia, rosmarino, timo, maggiorana e basilico. Sciogliete il burro in una padella antiaderente, aggiungetevi i ravioli al dente e profumate il tutto con il trito di erbe.

Servite subito i ravioli rossi e condite, se preferite, con il parmigiano grattugiato.

Lo sapevate che... Quando si prepara un formato di pasta ripiena, la sfoglia all'uovo deve essere sottile ma consistente, umida ma non appiccicosa affinché i ravioli siano delicati e perfettamente sigillati.