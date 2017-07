26 settembre 2013 15:09 Ravioli funghi, patate e stracchino

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone I ravioli funghi, patate e stracchino sono un primo piatto autunnale gustoso e sostanzioso realizzato con sfoglie di pasta fresca all’uovo farcita con patate lesse, funghi trifolati e stracchino. Una ricetta tutta in bianco, se consideriamo che anche il condimento è realizzato solo con il burro fuso e lo stracchino che, con il suo tocco un po’ acidulo, rende questi ravioli un trionfo di sapori!

INGREDIENTI Per la pasta all’uovo farina 400 g

uova medie 4

sale q.b. Per il ripieno stracchino 100 g

funghi prataioli 300 g

patate 300 g

tuorlo 1

olio di oliva 3 cucchiai

aglio 1 spicchio

sale q.b. Per il condimento stracchino 50 g

burro 50 g

salvia 2 foglie

PROCEDIMENTO

Lavate le patate e lessatele in abbondante acqua per circa 30 minuti dall’ebollizione. Nel frattempo, preparate la pasta impastando la farina con le uova e il sale fino a ottenere un panetto duro ma elastico, liscio e dal colore giallo intenso. Lasciatelo riposare per un’ora avvolto da pellicola. Pulite i funghi eliminando la pelle e tagliando via la parte finale del gambo.

Tritateli grossolanamente e cuoceteli in una padella con l’olio e lo spicchio d’aglio per circa 15 minuti, fino a quando cioè non avranno rilasciato la loro acqua e questa non sarà completamente evaporata. Salate leggermente. Scolate le patate, passatele sotto l’acqua fredda e sbucciatele. Riducetele in purea in una ciotola con lo schiacciapatate, aggiungete lo stracchino e mescolate per rendere il composto omogeneo.

Unite a questo punto il tuorlo d’uovo, un pizzico di sale e i funghi. Mescolate per amalgamare tutto. Prelevate piccoli pezzi di pasta all’uovo e stendeteli in una sfoglia sottile rettangolare con una macchina per pasta.

Su una delle metà di ogni sfoglia disponete una noce di ripieno e distanziate l’una dall’altra di circa 3 cm. Ricoprite con l’altra metà di metà facendo attenzione a lasciar fuoriuscire l’eventuale aria all’interno. Con uno stampo quadrato ritagliate i ravioli quadrati sigillando bene i bordi.

Lessate i ravioli funghi patate e stracchino in acqua bollente per circa 7-8 minuti e nel frattempo fate sciogliere lentamente in una padella larga lo stracchino, il burro e la salvia. Condite i ravioli con la salsa bianca preparata.

Servite immediatamente.

Lo sapevate che... La sfoglia della pasta all'uovo deve essere sottile e non troppo secca, altrimenti i ravioli in cottura potrebbero aprirsi!