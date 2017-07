Ravioli dolci di Carnevale

DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

I ravioli dolci sono dei golosi fagottini fritti tipici del periodo di Carnevale. I panzerotti dolci si possono farcire in tanti modi diversi, io ho utilizzato il ripieno classico di ricotta e zucchero. Nulla vieta, però, di aggiungere gocce di cioccolato, aromi e frutta candita per arricchire ancora di più i ravioli dolci. Realizzate una sfoglia piuttosto sottile e sigillate bene i bordi dei ravioli dolci per evitare che la ricotta fuoriesca in cottura rovinando irrimediabilmente il risultato.