Ravioli al pesto by Cuochi itineranti

PROCEDIMENTO

Preparazione del ripieno :

Sfogliare accuratamente il basilico Intanto mettere in freezer il bicchiere di un mixer e tutto l'olio.

Tritare a velocità media per mezzo minuto il formaggio, l'aglio e i pinoli.

Aggiungere il basilico e tritare a velocità sostenuta per mezzo minuto (Ripetere se non omogeneo). Alla fine aggiungere l'olio ben freddo anche semi congelato.

Intanto tagliare la patata a cubetti molto piccoli e sbollentarli per 1 minuto. Sbollentare anche i fagiolini e tagliarli a pezzettini. Raffreddarli e Unirli al pesto già freddo mettere il tutto dentro ad una sacca da pasticcere e lasciare raffreddare.



Preparazione della pasta :

Tirare la pasta a 1 mm dopo averla fatta riposare 30 minuti. Tagliarla a quadrati di 6 cm per 6 cm.



Preparazione dei ravioli :

Unire il tutto al centro di ogni quadrato mettere una pallina di ripieno direttamente con la sac à poche.

Inumidire i lati del quadrato e chiudere a triangolo il raviolo. Bollire in acqua salata per 1 minuto e servire con un filo d'olivo evo e pinoli tritati.



Possono essere anche congelati e il tempo di cottura si allunga a 3 minuti.





Di Indira Fassioni per nerospinto.it