I ravioli ai carciofi e tofu sono un primo piatto gustoso e vegetariano realizzato con pasta all'uovo ripiena con cuori di carciofi e tofu al naturale. Ho preparato il più classico dei condimenti per questi ravioli, ovvero quello a base burro fuso e salvia fresca ma, se preferite potete condirli con il sugo di pomodoro fresco o un qualche tipo di pesto e inserirli nella vostra dieta a base di pasta :) E la forma? Visto che siamo in primavera inoltrata non potevo che scegliere i fiori, ma sentitevi liberi di creare quella che vi piace di più! L'importante è che la sfoglia sia sottile e i ravioli sigillati perfettamente.

PROCEDIMENTO

Sgocciolate bene il tofu e tagliatelo a cubetti. Pulite i carciofi come descritto qui. Tagliateli a metà o in quarti e lessateli in acqua bollente per circa 15 minuti. Scolateli e fateli saltare in padella con un filo d'olio e lo spicchio d'aglio schiacciato. Regolate di sale, aggiungete il prezzemolo tritato e aggiungete qualche mestolo della loro acqua di cottura. Preparate la pasta all'uovo come descritto qui e lasciatela riposare per almeno 30 minuti avvolta da pellicola.