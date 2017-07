La quiche lorraine è una delle preparazioni francesi più famose, nonostante si possa realizzare velocemente e con pochissimi ingredienti. Questa torta salata, originaria appunto di una zona del Nord della Francia che è la Lorena, è soffice e saporita e si può preparare aggiungendo al ripieno le verdure, le cipolle o tanti tipi di formaggi. Utilizzate rigorosamente la pasta brisée, fatta in casa o confezionata, perché la pasta sfoglia nella quiche è considerata un vero sacrilegio!

per 4 persone

PROCEDIMENTO

Foderate una teglia circolare del diametro di 22 cm con il rotolo di pasta brisée. Praticate qualche foro sul fondo con i rebbi di una forchetta, copritelo con uno strato di legumi secchi e cuocete in forno per circa 10 minuti a 180°. Nel frattempo sbattete le uova con il sale, unite la panna e la noce moscata.

Incorporate anche la pancetta a cubetti che avrete rosolato per qualche minuto in pochissimo olio. Sfornate la pasta brisée semicotta, eliminate i legumi e cospargete il fondo con il caciocavallo grattugiato grossolanamente. Versate su di esso il composto di uova e panna e livellate bene.

Ripiegate verso il centro l’eventuale pasta in eccesso e infornate la quiche lorraine a 180° per 35-40 minuti fino a quando non sarà dorata. Servite subito.