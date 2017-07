DIFFICOLTA" facile

La quiche di zucca e formaggio di fossa è una gustosa torta salata realizzata con una base di pasta sfoglia e farcita con zucca saltata in padella, panna, uova e formaggio di fossa. Mentre scrivo i nomi di tutti questi meravigliosi ingredienti mi ritorna l’acquolina in bocca! Dunque, questa torta salata è facilissima e una volta cotta mi sembrava una pizza per le curiose chiazze scure che si erano formate sulla superficie del composto di zucca e panna! Delicata e gustosa, ho contrapposto il sapore dolce della zucca a quello più deciso di pancetta e formaggio di fossa!