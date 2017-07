DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

La quiche al radicchio e ricotta è una gustosa torta salata realizzata con una base di pasta brisée farcita con radicchio, crema di ricotta e provola affumicata. Mi chiedo: tutte queste parole in sequenza (torta, ricotta, radicchio, provola…) non vi hanno fatto venire l’acquolina in bocca? Perché vi assicuro che la quiche al radicchio è un piatto unico facile, veloce e soprattutto buonissimo! Potete sostituire la provola con il formaggio semi stagionato che vi piace di più.