DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

La quiche al prosciutto crudo è una torta salata realizzata con una base di pasta brisée e un ripieno di panna, uova, spinaci e prosciutto crudo a cubetti. Potete servire la quiche al prosciutto come sfizioso antipasto, magari tagliata in pratici quadrotti, o come piatto unico accompagnandola con un’insalata fresca. Dopo aver sfornato la quiche al prosciutto, lasciatela rapprendere per qualche minuto affinché il ripieno non risulti troppo e impedisca di tagliare le fette.