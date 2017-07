La quiche al cavolo nero e ricotta è una deliziosa torta salata vegetariana realizzata con una base di pasta brisée e un ripieno di ricotta, cavolo nero, noci pecan e gorgonzola. Un sapore unico per una quiche che ha tutta l'intensità dell'autunno! La quiche al cavolo nero e ricotta si può preparare anche con una base di pasta sfoglia ed è buonissima se gustata appena tiepida o anche a temperatura ambiente.

PROCEDIMENTO

Lavate bene il cavolo nero e lessatelo in acqua bollente leggermente salata per circa 10 minuti. Scolatelo e strizzatelo con delicatezza. Tritatelo grossolanamente. Mescolate in una terrina la ricotta con le uova (2 o 3 a seconda della consistenza della ricotta). Incorporate le noci tritate grossolanamente.