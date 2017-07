La quiche ai broccoli è una torta salata facile e gustosa preparata con una base di pasta sfoglia farcita con broccoli saltati in padella e un composto di uova, formaggio e panna. Scenografica, veloce, ancora più buona quando è tiepida! Ormai preparo quiche con qualunque ingrediente: basta avere in frigo un rotolo di pasta sfoglia o brisée, uova, formaggio e panna e poi potete arricchirla con quello che vi piace di più! Presto vi farò vedere la quiche al radicchio, ma sto già pensando di prepararne qualcuna dal gusto alternativo…vi farò sapere! :)

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate i broccoli. Eliminate le foglie e il torsolo centrale tenendo da parte solo le cimette. Scottateli in acqua bollente per circa 5 minuti, scolateli e

fateli saltare in una padella dovrete fatto soffriggere l'aglio nell'olio per qualche istante. Cuoceteli per circa 10 minuti a fuoco vivo e con il coperchio. Nel frattempo, sbattete le uova in una terrina capiente insieme al formaggio fresco, pecorino, sale, pepe e panna.