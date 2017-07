Il puré di patate è un contorno fra i più classici e amati realizzato con patate lesse, latte e burro. Piace proprio a tutti, il puré di patate, e può accompagnare tantissimi piatti! Da quelli a base di pesce e carne, a verdure, formaggi e legumi, il puré di patate è un contorno classico e intramontabile. Se volete potete prepararlo in anticipo e, al momento di scaldarlo, vi basterà aggiungere qualche goccia di latte per ottenere di nuovo la giusta consistenza!

PROCEDIMENTO

Ponete le patate con la buccia in una pentola piena d'acqua, portate a ebollizione e cuocete le patate per 30-40 minuti a seconda della grandezza. Scolatele, sbucciatele e passatele allo schiacciapatate in una pentola. Aggiungete il sale e una grattata di noce moscata.