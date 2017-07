Profiteroles con crema all’arancia e cioccolato alla cannella

PROCEDIMENTO

Sciogliere il burro con l'acqua in una pentola. Aggiungere la farina, il sale e lo zucchero mescolando il tutto a fuoco lento fino ad ottenere un impasto cremoso. Togliere il composto dal fuoco e farlo raffreddare nella planetaria. Inserire la frusta e mescolando, aggiungere un uovo alla volta. Interrompere quando l’impasto risulterà bello cremoso; con una spatola riempire la sac à poche. Prendere una teglia e coprirla con la carta da forno, modellare i bignè stando attenti a non metterli troppo vicini.

Infornare i bignè a 175° per 30 minuti con forno ventilato. Scaldare il latte e la panna in un pentolino.

In una ciotola mescolare i tuorli, insieme allo zucchero e all'amido di mais. Aggiungere il latte e portare ad ebollizione, mescolando fino alla consistenza desiderata.

A fuoco spento grattugiare la buccia di arancia, e mettere la crema a raffreddare in abbattitore. Spezzettare il cioccolato. Forare i bignè e riempirli di crema.