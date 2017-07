DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 30 bignè circa

I profiteroles al cioccolato sono bigné di pasta choux farcito con un goloso ripieno di crema pasticcera e decorati da una irresistibile glassa di panna e cioccolato al latte. I profiteroles, che secondo alcuni nascono in Francia e secondo altri in Inghilterra, sono un dessert al cucchiaio per veri golosi, buonissimi anche se preparati il giorno prima! Non preferite la crema? Farciteli con la crema chantilly o la panna montata!