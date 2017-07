Pomodori ripieni di cous cous

I pomodori ripieni di couscous sono un piatto unico gustoso e colorato, arricchito dal tonno, dalla feta e dalle olive. Profumati al basilico, i pomodori ripieni di couscous sono facili e veloci, un'ottima alternativa al solito primo piatto! In questa ricetta i pomodori sono cotti in forno ma, per una versione più fresca ed estiva, potreste anche lasciarli crudi.

PROCEDIMENTO

Portate a ebollizione 60 g di acqua con un pizzico di sale e un cucchiaino di olio. Aggiungete il couscous e abbassate la fiamma. Cuocete per un paio di minuti, quindi sgranatelo con una forchetta aggiungendo un altro filo d'olio. Lavate e asciugate i pomodori, eliminate la calotta e prelevate la polpa interna. Salateli e metteteli a testa in giù per fargli perdere l'acqua in eccesso.