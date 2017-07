DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il polpo al pomodoro è un secondo piatto di pesce realizzato con il polpo fresco cotto nel sugo di pomodoro, impreziosito da peperoncino e prezzemolo. Quanto adoro i piatti a base di pesce fresco: pochi ingredienti, pochissimi minuti di cottura (beh, si, il polpo richiede qualche minuti in più) e un sapore celestiale! Questo polpo al pomodoro, per esempio, si prepara in modo facile e il suo irresistibile sughetto richiede assolutamente fette croccanti di pane casereccio! Provatelo, e poi mi direte: io intanto corro dalla mia mamma perché oggi è il suo compleanno!