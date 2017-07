Il polpettone in crosta è un secondo piatto sontuoso e scenografico, perfetto per la tavola delle feste. Questo secondo piatto è realizzato con un impasto di carne, uova e pane arricchito dai peperoni verdi e rossi e “ingabbiato” da una crosta croccante e dorata di sfoglia. Impossibile resistere!

uovo per spennellare

PROCEDIMENTO

Lavate i peperoni, puliteli e tagliateli a cubetti. Cuoceteli in padella per dieci minuti con un filo d’olio e il coperchio. Impastate la carne con le uova, il sale, la mollica di pane, l’aglio e il prezzemolo tritati e il parmigiano.

Richiudete verso il centro i lembi di pasta sfoglia in eccesso e sigillateli bene. Spennellate la superficie del polpettone in crosta con l’uovo sbattuto.

Cuocete il polpettone in crosta a 180° per circa un’ora. Sfornate e lasciate intiepidire per qualche minuto prima di servire.