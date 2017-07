2 ottobre 2013 12:39 Polpettone di carne e zucca

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Il polpettone di carne e zucca è un secondo piatto autunnale molto gustoso preparato con carne macinata e zucca, farcito al formaggio. Dovete sapere che a casa mia il polpettone di carne è una sorta di istituzione, un cavallo di battaglia che ripropongo ogni volta che voglio deliziare gli ospiti e andare sul sicuro. Mio marito mangerebbe polpettone anche a colazione e io mi ingegno di volta in volta per realizzarne una versione alternativa ma sempre buonissima! Questo polpettone di carne e zucca è davvero ottimo, la zucca conferisce un sapore delicato e non invadente e il cuore di formaggio filante rende tutto ancora più squisito! Avete mai provato l’abbinamento zucca-curry? Io ci ho preparato, una volta, il condimento per la pasta e mi è piaciuto molto! Stavolta, però, mi sono detta: aromatizzo le patate visto che, di solito, le condisco sempre nel modo tradizionale.

INGREDIENTI Per le patate al curry patate 400 g

olio di oliva un filo

sale q.b.

curry 1/2 cucchiaino

PROCEDIMENTO

Soffriggete per qualche istante la cipolla tritata in un filo d’olio. Aggiungete la zucca tagliata a cubetti piccoli, fatela saltare per qualche minuto e regolate di sale. Sfumate con il vino bianco e fate cuocere a fuoco medio per 10 minuti, aggiungete il prezzemolo fresco tritato e togliete dal fuoco.

Frullate la zucca e unitela alla carne tritata, all’uovo e al parmigiano. Aggiungete anche la mollica di pane, il sale e un filo d’olio di oliva. Amalgamate bene il composto e distribuitelo su un foglio di carta da forno. Formate un rettangolo spesso circa mezzo cm e distribuitevi sopra le fettine sottili del formaggio che preferite, lasciando qualche cm di spazio dai bordi. Arrotolate la carne aiutandovi con la carta forno e sigillate bene i bordi.

Posizionate il polpettone di carne e zucca in una pirofila unta e ungete anche la superficie del polpettone stesso. Lavate e sbucciate le patate. Tagliatele in cubi grossi e conditele con sale, olio e il curry. Distribuitele intorno al polpettone di carne e zucca.

Cuocete il polpettone di carne e zucca a 200° per circa 45, fino a quando non risulterà ben dorato. Lasciatelo intiepidire per qualche minuto e servitelo.