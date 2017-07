DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il polpettone alla ligure è un piatto tipico della tradizione gastronomica ligure realizzato con patate e fagiolini lessati e insaporiti da parmigiano, uova e tanta maggiorana. Il polpettone alla ligure, quindi, non è a base di carne e non ha la tipica forma allungata ma si presenta sempre in teglia quadrata, alto al massimo 3 cm! Si prepara con facilità ed è buonissimo anche a temperatura ambiente, provare per credere :)