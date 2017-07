Polpettone al forno con patate

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4-6 persone

Il polpettone al forno è un secondo piatto gustoso e scenografico, realizzato con carne tritata, uova, mollica di pane e formaggio e farcito con prosciutto cotto e provola. Io preparo il polpettone al forno con carne tritata mista di vitello e maiale ma potete utilizzare anche solo una delle due per l’intera quantità. L’impasto del polpettone è perfetto anche per preparare delle semplici polpette, da friggere o cuocere nel sugo di pomodoro! Perfetto per la tavola delle feste, il polpettone al forno si accompagna benissimo con le patate al forno e un'insalata di stagione.