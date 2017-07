Le polpette di zucca e funghi sono degli stuzzichini realizzati con un impasto vegetariano a base di zucca mantovana e funghi, resi ancor più gustosi da un cuore filante di gorgonzola. Le polpette di zucca e funghi vengono impanate e poi fritte, vanno mangiate calde ma non bollenti per gustare tutti i sapori e il cuore fondente! Se preferite, potete utilizzare un altro tipo di formaggio o, semplicemente, ometterlo.

PROCEDIMENTO

Tagliate la zucca in cubetti molto piccoli. Soffriggete l'aglio nell'olio per qualche instante, quindi fatevi cuocere la zucca a fuoco vivo per una decina di minuti. Nel frattempo, tritate i funghi al coltello, uniteli alla zucca e mescolate.