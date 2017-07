DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

Le polpette di merluzzo e patate sono un secondo piatto sfizioso e originale, preparato amalgamando i sapori del cuore di merluzzo, delle patate lesse e delle olive verdi e nere. La ricetta arriva da una rivista di qualche anno fa, e potete utilizzarle anche come antipasto, tanto sono versatili, e realizzarle magari di una forma più piccola per un buffet. Perfette anche per i bambini, le polpette di merluzzo e patate sono irresistibili, quasi un ibrido fra i bastoncini di merluzzo e le crocchette di patate!