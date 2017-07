Le polpette di ceci e salsiccia sono degli stuzzichini fritti molto gustosi realizzati con salsiccia fresca e ceci insaporiti da aglio, prezzemolo e un pizzico di zafferano. Perfette per un buffet o un brunch, queste polpette sono irresistibili e potete realizzarle anche di dimensioni più piccole, come veri e propri pasticcini salati!

olio di semi di arachidi per friggere

PROCEDIMENTO

Eliminate la pelle della salsiccia, versate l’olio e l’aglio in una casseruola e sbriciolatevi la salsiccia. Rosolatela per circa 10 minuti, fino a quando non sarà dorata.