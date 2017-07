Il pollo con fave e patate è un secondo piatto di carne ricco e gustoso, preparato con cubetti di petto di pollo scaloppati e insaporiti da fave fresche e patate. Il pollo viene, dunque, infarinato prima di essere rosolato in olio, cipolla e rosmarino, mentre fave e patate vengoo cotte da parte e aggiunte poco prima di terminare la cottura. Il pollo con fave e patate è un piatto primaverile, perfetto anche come piatto unico!

PROCEDIMENTO

Sgranate le fave, scottatele in acqua bollente per 5-6 minuti. Scolatele e tenete da parte. Sbucciate le patate, tagliatele a cubetti e lessatele nella stessa acqua fino a quando saranno tenere ma ancora sode. Asciugate bene il pollo a cubetti, quindi trasferitelo in un sacchetto di plastica con qualche cucchiaio di farina. Chiudetelo e agitate per infarinare bene la carne.