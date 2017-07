Il pollo alla pizzaiola è un secondo piatto molto saporito, preparato facendo soffriggere le parti più gustose e tenere del pollo in olio e aglio. Per preparare il pollo alla pizzaiola potete utilizzare i pomodori pelati, io ho utilizzato quelli freschi perché erano appena stati raccolti e ce n’erano in abbondanza. Assicuratevi solo che siano dolci e maturi.

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate il pollo, fatelo a pezzi e privatelo dell’eventuale grasso in eccesso e delle frattaglie. Sbucciate l’aglio e tagliatelo a filetti. In un tegame scaldate l’olio, unite l’aglio e lasciate sfrigolare giusto un istante, non appena tende a colorire adagiatevi i pezzi di pollo e rosolatelo bene voltandolo spesso. Tagliate i pomodori in pezzi grossi e privateli della buccia.