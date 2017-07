Il pollo alla diavola è un secondo piatto di carne realizzato con un pollo intero cotto totalmente aperto su piastra o griglia e condito con erbe, peperoncino e spezie. Il pollo alla diavola ha origini laziali secondo alcuni, toscane secondo altri. In entrambi i casi, però, l'ingrediente principale è il peperoncino (che si presume abbia dato il nome alla ricetta) e il pollo alla diavola si cuoce necessariamente con un peso su di esso per evitare che resti crudo all'interno!

PROCEDIMENTO

Preparate l'emulsione con 3 cucchiai di olio, le erbe tritate finemente, il peperoncino, sale e pepe. Miscelate bene e spennellate tutto il pollo con l'emulsione preparata. Massaggiatelo con cura per qualche minuto e lasciatelo riposare. Scaldate un cucchiaio di olio in una padella larga abbastanza da contenere il pollo ben disteso e adagiatelo schiacciandolo con un coperchio e poi un peso. Cuocete il pollo alla diavola a fiamma vivace ma non al massimo. Dovrete ripetere questa operazione ogni 5 minuti, invertendo i lati fino a quando il pollo ala diavola non sarà cotto (vi serviranno almeno 50 minuti.)