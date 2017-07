Il pollo alla cacciatora è un secondo piatto di carne molto gustoso tipico dell'Abruzzo, realizzato con il pollo insaporito da erbe, capperi e aglio. Il pollo alla cacciatora è un piatto molto diffuso e si presta a moltissime varianti anche se questa sembra essere quella che si avvicina di più alla ricetta tradizionale :) Mi raccomando, non siate parsimoniosi con l'aglio o il peperoncino!

PROCEDIMENTO

Preparate tutti gli ingredienti. Dividete il pollo in pezzi, lavateli e tamponateli con carta assorbente. Sbucciate e tritate l'aglio, spezzettate i peperoncini, dissalate i capperi e tritate il rosmarino. Ponete l'olio in una casseruola bassa, fatevi sciogliere le acciughe a fuoco basso e solo a quel punto aggiungete il trito di aglio, rosmarino e peperoncino. Fate soffriggere per qualche istante, aggiungete quindi il pollo e