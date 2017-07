Il pollo alla birra e rosmarino è un secondo piatto preparato con pezzi di pollo cotti in padella con la birra e insaporiti da aglio e rosmarino. Nella prima parte della cottura si aggiunge pochissimo olio perché il pollo rilascia da solo già molta grasso, verso la fine viene irrorato dalla birra bionda per diventare ancor più tenero e irresistibile!

PROCEDIMENTO

Tagliate il pollo in pezzi, sistemateli in una casseruola larga e aggiungete l’olio e lo spicchio d’aglio. Cuocete con il coperchio per circa 30 minuti, fino a quando le porzioni di pollo non saranno leggermente rosolate. Versate la birra nella casseruola, continuate la cottura a fuoco vivo e senza coperchio per farla evaporare.